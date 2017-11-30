Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 10:26

Askerden yaralı kediye şefkat eli

Tunceli’de devriye atan asker, yaralı bulduğu kediyi veteriner hekime götürüp tedavi ettirdi.

Askerden yaralı kediye şefkat eli

30 Kasım 2017 10:26


Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesinde jandarma ekipleri yol devriye faaliyeti gerçekleştirirken ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan feribot iskelesi mevkiinde yaralı bir yavru kedi buldu. Kediyi alan ekipler, tedavisinin yapılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğüne götürerek veteriner hekime teslim etti. Yaralı kedinin bir bacağının kırık olduğu belirlenerek tedavi altına alındı.


Veteriner Hekim Ayşegül Kılıç, "Mehmetçiklerimiz tarafından getirilen yaralı yavru kedinin sol arka bacağında kırık tespit ettik. Gerekli müdahalelerimizi yaptık. Yaralı kedimizin en kısa sürede iyileşmesini sağlayacağız"dedi.


Askerlerin duyarlılığından dolayı teşekkürlerini ileten Kılız, yaralı kediyi iyileşinceye kadar kendi gözetimleri altında tutacaklarını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
5
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    5°C
  • Cuma
    Sisli
    8°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    8°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç