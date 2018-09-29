Ayağı kırılan kadın, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde düşerek ayağı kırılan kadın AFAD ve sağlık ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesinde bulunan ve yöre insanları tarafından kutsal sayılan Düzgün Baba ziyaretgahına giden 59 yaşındaki N.G.,düşerek ayağını kırdı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ulaştığı ayağı kırık kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralı kadın ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak sedyeyle ambulansa kadar taşındı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kadın, devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.