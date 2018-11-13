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Bakan Çavuşoğlu Tunceli'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Tunceli’ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Tunceli'ye geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programları kapsamında Elazığ'dan helikopterle Tunceli'ye geldi. Valilik önünde yöresel kıyafet giyen minik bir kız çocuğunun çiçek verdiği Bakan Çavuşoğlu'nun Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Ferdibek ve kurum müdürleri karşıladı.


Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Çavuşoğlu, Vali Tuncay Sonel'den kentte yapılan çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

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