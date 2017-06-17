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17 Haziran 2017 19:33

Başbakan Yardımcısı Kaynak Tunceli’de

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Tunceli’ye geldi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak Tunceli’de

17 Haziran 2017 19:33


Uçakla Elazığ’a gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile birlikte askeri helikopterle Tunceli’ye geçti. Tunceli’de ilk ziyaretini valiliğe gerçekleştiren Kaynak ve beraberindekileri Vali Osman Kaymak karşıladı. Valilikte kent hakkında brifing alan Başbakan Yardımcısı Kaynak, daha sonra Atatürk Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’nın açılışını gerçekleştirdi.


Kaynak, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sorunlarını dinledi.




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