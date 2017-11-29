Bekir Develi Tunceli’de öğrencilerle buluştu

Tunceli Valiliği ve Belediyesinin organizasyonunda Ünlü komedyen Bekir Develi, “Hikayelerle Anadolu İrfanı” programı kapsamında Tunceli’ye geldi. Programa kendini tanıtarak başlayan Develi bir birinden farklı hikayeleri anlattı. Develi’nin anlattığı hikayeler salondakileri bol bol güldürdü.

Neşeli geçen program sonunda Vali Tuncay Sonel tarafından, Develi’ye teşekkür hediyesi ve çiçeği verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in yanı sıra Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.