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04 Aralık 2017 10:51

Bir yanda kediye şefkat, diğer yanda işkence

Erzincan’daki kediye işkence olayı, Tunceli’de askerlerin devriye atarken yaralı halde bulup tedavi ettirdikleri görüntüleri akla getirdi.

Bir yanda kediye şefkat, diğer yanda işkence

04 Aralık 2017 10:51


Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesinde jandarma ekipleri yol devriye faaliyeti gerçekleştirirken ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan feribot iskelesi mevkiinde yaralı bir yavru kedi buldu. Kediyi alan ekipler, tedavisinin yapılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğüne götürerek veteriner hekime teslim etti. Yaralı kedinin bir bacağının kırık olduğu belirlenerek tedavi altına alındı.


Veteriner Hekim Ayşegül Kılıç, "Mehmetçiklerimiz tarafından getirilen yaralı yavru kedinin sol arka bacağında kırık tespit ettik. Gerekli müdahalelerimizi yaptık" dedi.


Askerlerin duyarlılığından dolayı teşekkürlerini ileten Kılıç, yaralı kedinin durumunun iyi olduğun ve hızla sağlına kavuştuğunu aktardı.




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