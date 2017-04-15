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15 Nisan 2017 09:26

Çamurlu sular, Munzur Çayı’nın rengini değiştirdi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, şiddetli sağanak yağışlar sonrası çamurlu sular sebebiyle Munzur Çayı’nın rengi değişti.

Çamurlu sular, Munzur Çayı’nın rengini değiştirdi

15 Nisan 2017 09:26


Meteorolojinin uyardığı ve bir çok kentte sele neden olan yağışlar, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de ara ara etkisini gösteriyor. Sağanak yağışlar nedeniyle Munzur Çayı’nın debisinde büyük oranda artış yaşandı. Şiddetli yağışlar sonrası eriyen kar suları ve yükselen derelerden etkilenen Munzur Çayı’nda renk değişikliği meydana geldi. Daha önce berrak renkte olan çay suyu, sağanak yağışlar ve tepelerden gelen çamurlu sularının etkisiyle kahverengiye dönüştü.


Toprak kaymaları ve aşınmalarının da yaşandığı çay kıyılarında, birçok ağaç ise suların ortasında kaldı.




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