Çarpışan otoda bir vali

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel valilik konutunda kentte bulunan engelli çocukları ağırladı. Mangal başına geçen Vali Sonel, çocuklar için hazırlanan et ve köfteleri pişirip eşiyle birlikte onlara kendi eliyle ikram etti. Yemek sonrasında çocukların lunaparka gitmek istediğini öğrenen Vali Sonel, taleplerini yerine getirdi. Kendisi de çocuklarla lunaparka giden Vali Sonel, onlarla birlikte çarpışan otoya binip neşelerine ortak oldu. Engelli çocuklar parkta istedikleri tüm oyuncaklara binerek neşeli bir gün geçirdi.

Göreve başladıkları ilk günden itibaren devletin şefkatini, sıcaklığını şehit aileleri, gazilere, yetim, öksüz ve engeli olan çocuklara gösterdiklerini ifade eden Vali Sonel, "Engeli olan evlatlarımızla sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bugün de onlar için mangal yaptık. Sonrasında çocuklarımız lunaparka gitmek istedi. Onları kırmayıp lunaparkta oyunlar oynadık. Onların tebessümü ve duası bizler için çok önemli. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek her şeye değiyor" ifadelerini kullandı.