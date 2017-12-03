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03 Aralık 2017 12:26

Çatışmanın şiddetini gösteren fotoğraf

Tunceli’de bir askerin kaskına isabet eden kurşun, terör suçundan arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü terör örgütü PKK’lı terörist "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş ile birlikte biri üst düzey 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun şiddetini gösterdi.

Çatışmanın şiddetini gösteren fotoğraf

03 Aralık 2017 12:26


Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında 27 Kasım 2017 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma ve Polis Özel Harekat Timleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda İçişleri Bakanlığının terör suçundan arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü turuncu listede yer alan terör örgütü PKK’lı "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş, sözde Dersim Eyaleti Doğu Cephesi Sorumlusu "Sarya Gever" kod adlı Özlem Çiftçi’nin de olduğu 4 terörist öldürüldü.


Operasyonda 21 Kalaşnikof, 20 bin mermi, 10 EYP, 1 adet roket atar ile çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.


Güvenlik güçlerinin sıcak temas sağlayıp, 4 teröristi etkisiz hale getirdiği o anı ise bir askerin kaskına isabet eden kurşunun izi gösterdi.




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