Çemişgezek feribot seferlerinde yaz saati uygulaması

Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, Keban Baraj Gölü üzerinde yük ve yolcu taşıyan feribotların sefer saatlerinde 11 Haziran 2018 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere düzenleme yapıldığı bildirildi.

Yeni düzenlemeye göre, feribotların ilk seferine Çemişgezek’ten saat 07.00, Elazığ’dan ise saat 07.30’da çıkacağı ve seferlerin birer saatlik arayla karşılıklı olarak Çemişgezek yakasından saat 21.00, Elazığ yakasından ise saat 21.30’a kadar devam edeceği belirtildi. Gece seferlerinin ise Çemişgezek’ten saat 23.00, Elazığ’dan ise saat 23.30’da düzenleneceği duyuruldu.