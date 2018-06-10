Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 14:40

Çemişgezek feribot seferlerinde yaz saati uygulaması

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşım sağlayan feribotların sefer saatlerinde yeni düzenleme yapıldı.

Çemişgezek feribot seferlerinde yaz saati uygulaması

10 Haziran 2018 14:40


Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, Keban Baraj Gölü üzerinde yük ve yolcu taşıyan feribotların sefer saatlerinde 11 Haziran 2018 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere düzenleme yapıldığı bildirildi.


Yeni düzenlemeye göre, feribotların ilk seferine Çemişgezek’ten saat 07.00, Elazığ’dan ise saat 07.30’da çıkacağı ve seferlerin birer saatlik arayla karşılıklı olarak Çemişgezek yakasından saat 21.00, Elazığ yakasından ise saat 21.30’a kadar devam edeceği belirtildi. Gece seferlerinin ise Çemişgezek’ten saat 23.00, Elazığ’dan ise saat 23.30’da düzenleneceği duyuruldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç