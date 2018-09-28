İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çemişgezekli öğrenciler, Karadeniz'i gezdi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinden 45 öğrenci Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SODES kapsamında yürütülen ’Uygarlığın İmzası Sanat’ projesinde Karadeniz’i gezdi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinden 45 öğrenci Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SODES kapsamında yürütülen 'Uygarlığın İmzası Sanat' projesinde Karadeniz'i gezdi.


Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Tunceli Valiliği tarafından koordinasyonu sağlanan ve Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SODES kapsamında yürütülen 'Uygarlığın İmzası Sanat' projesinde öğrenciler için Karadeniz gezisi düzenlendi. Çemişgezek ilçesinde eğitim gören 45 öğrenciyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, Milli Eğitim Şube Müdürü ve aynı zamanda projenin koordinatörü olan Vural Berker ile öğretmenlerin katıldığı gezide, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Amasya'nın doğal, tarihi ve kültürel mekanlarına gidildi. Geziye katılan öğrenciler, farklı kültür, doğa ve şehirleri gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.


SODES projesi sayesinde öğrencilerin genel kültürlerinin gelişmesine katkı sunulmasının hedeflendiğini belirten Proje Koordinatörü Vural Berker, "Çemişgezek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Uygarlığın İmzası Sanat isimli SODES projesi kapsamında açılan kurslarımıza katılan öğrencilerimizi Karadeniz gezisine götürdük. Doğu ve orta Karadeniz'i gezdik. Gezimiz kapsamında ilk önce Artvin'e, Rize'ye, Ayder Yaylası'na, Trabzon, Uzungöl, Giresun, Ordu, Samsun ve Amasya illerine giderek gezimizi tamamladık. Öğrencilerimiz Karadeniz'in muhteşem doğasını görme şansı elde etti. SODES projesi sayesinde bu imkanı elde etmiş olduk. Projeye desteklerinden dolayı Valimiz Tuncay Sonel ve Kaymakamımız Harun Kazez'e teşekkür ediyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.