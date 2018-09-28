Çemişgezekli öğrenciler, Karadeniz'i gezdi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinden 45 öğrenci Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SODES kapsamında yürütülen 'Uygarlığın İmzası Sanat' projesinde Karadeniz'i gezdi.

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Tunceli Valiliği tarafından koordinasyonu sağlanan ve Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SODES kapsamında yürütülen 'Uygarlığın İmzası Sanat' projesinde öğrenciler için Karadeniz gezisi düzenlendi. Çemişgezek ilçesinde eğitim gören 45 öğrenciyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, Milli Eğitim Şube Müdürü ve aynı zamanda projenin koordinatörü olan Vural Berker ile öğretmenlerin katıldığı gezide, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Amasya'nın doğal, tarihi ve kültürel mekanlarına gidildi. Geziye katılan öğrenciler, farklı kültür, doğa ve şehirleri gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

SODES projesi sayesinde öğrencilerin genel kültürlerinin gelişmesine katkı sunulmasının hedeflendiğini belirten Proje Koordinatörü Vural Berker, "Çemişgezek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Uygarlığın İmzası Sanat isimli SODES projesi kapsamında açılan kurslarımıza katılan öğrencilerimizi Karadeniz gezisine götürdük. Doğu ve orta Karadeniz'i gezdik. Gezimiz kapsamında ilk önce Artvin'e, Rize'ye, Ayder Yaylası'na, Trabzon, Uzungöl, Giresun, Ordu, Samsun ve Amasya illerine giderek gezimizi tamamladık. Öğrencilerimiz Karadeniz'in muhteşem doğasını görme şansı elde etti. SODES projesi sayesinde bu imkanı elde etmiş olduk. Projeye desteklerinden dolayı Valimiz Tuncay Sonel ve Kaymakamımız Harun Kazez'e teşekkür ediyoruz" dedi.