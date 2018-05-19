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19 Mayıs 2018 11:50

Çemişgezek’te Bilim Fuarı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 14 projenin yer aldığı bilim fuarı açıldı.

Çemişgezek’te Bilim Fuarı

19 Mayıs 2018 11:50


İlçede bulunan Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.Okulun bahçesinde açılan fuarda, 42 öğrencinin, 11 danışman öğretmenin katılımıyla yaptığı 14 proje yer aldı.


İlçede ilk kez düzenlenen fuar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Cengiz Yıldırım, “Sergilenen Bilim fuarımızda, 42 öğrencimiz, 11 danışman öğretmenimiz nezaretinde yaptıkları 14 projemiz yer aldı. Bu tür projelerin, öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak ve anlayarak öğrenmelerinde çok büyük katkısı var.Bilimsel faaliyetlerimiz sürekli devam edecek. Elbette ki, İmam hatip liseleri sadece din eğitiminin verildiği okullar değil, bilimsel araştırmaların ve fenni ilimlerin de yer aldığı okullarımızdır. Eğitim ve öğretim konusunda öğrencilerimizi en iyi şeklide geleceğe hazırlanmaları için gayret içerisinde olacağız”dedi.


Fuarın açılışı ilçe protokolünü, öğrenciler ve idarecilerin katılımı ile yapıldı.




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