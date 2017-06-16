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16 Haziran 2017 11:25

Çemişgezek’te doğaseverlerden gece yürüyüşü

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaklaşık 30 kişilik doğasever grup, dağlık alanda gece yürüyüşü (trekking) düzenledi.

Çemişgezek’te doğaseverlerden gece yürüyüşü

16 Haziran 2017 11:25


Çemişgezek ilçesinde çoğunluğu öğretmen ve sağlık çalışanlarından oluşan doğasever grup, tarihi Tağar Köprüsü ve Tağar Çayı’na yürüyüş düzenleyerek iftarını yaptı. Yürüyüşe katılan doğaseverler, gece ise yaklaşık 12 kilometre yürüyerek 1500 rakımlı Mırnahi Tepesi’ne çıktı.


İlçede bir ilk olma özelliği taşıyan etkinliğe katılmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Doktor Miraç Akdemir, “Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Gökalp’ın tertip ettiği bu gece yürüyüşüne katılmak bizleri çok mutlu etti. Eşsiz bir doğaya sahip olan Çemişgezek, güzergahımız olan Mırnahi Tepesi’nden çok daha güzel görünüyordu. Bizler de çoban demliğinden közde demlenmiş çaylarımızla bu manzaranın tadını çıkardık. Bu güzellikleri herkesin görmesini tavsiye ederim” dedi.


Yürüyüşe katılan Ressam Murat İlik ise, ”Çemişgezek’te var olan huzur ve güven ortamını fırsata çevirdik. Böylesi bir etkinliğe katıldık. Gerçi Çemişgezek’in gündüz doğal ortamının tadını zaten çıkartıyoruz. Bir de gece doğa yürüyüşü yapmayı deneyelim dedik ve çok keyif aldık. Etkinliğimiz çok eğlenceli geçti. 12 kilometrelik dağlık alandaki yürüyüşte ateş yaktık. Gökyüzü, ilçenin gece ışıkları, sohbet muhteşemdi. Çok keyif aldık" diye konuştu.




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