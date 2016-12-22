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22 Aralık 2016 10:54

Çemişgezek’te doğaya yem bırakıldı

Çemişgezek’te doğaya yem bırakıldı

22 Aralık 2016 10:54

Tunceli’nin Çemişgezek İlçe Belediyesi, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Doğal yaşamın korunması için başlattıkları çalışmayı önemsediklerini belirten Çemişgezek Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, “İlçemizin yüksek kesimleri kar yağışı sonrasında tamamen karla kaplandı. Doğada yaşayan canlıların karla kaplı toprakta yiyecek bulmaları zorlaşıyor. Bizler de doğal yaşama sahip çıkma adına bir çalışma başlattık. Yaban keçilerimiz ve kınalı kekliklerimiz başta olmak üzere doğadaki hayvanlar için muhtelif yerlere balya saman, buğday ve arpa türü yem bıraktık. Biz doğayı koruma ve yaban hayvanlarının popülasyonunun korunmasını istiyoruz. İnsanın yaşadığı doğaya karşı da sorumlulukları vardır. Doğayı koruma bakımından herkesin duyarlı olması gerekir” dedi.



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