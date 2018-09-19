Çemişgezekte Gaziler Günü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde gaziler için program düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Çemişgezek ilçesinde düzenlenen resmi programın ardından Kaymakam Harun Kazez, Tağar Çayı kıyısında gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Programda ülkenin bölünmez bütünlüğüne değinen Kaymakam Kazez, bayrağın ilelebet dalgalanması uğruna, vatan uğruna can, kan veren şehit ve gazilere her zaman borçlu olduklarını söyledi.

Gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Kazez, “Düşmana karşı Kurtuluş Savaşımızda, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta, Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'de, El Bab'ta, yurt içinde vatan için ölümü göze alan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Vatanını canından aziz bilen, bağımsızlığımızın korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir milletin evlatları olarak, gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Bugün millet olarak şanlı bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içinde bağımsız olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz"ifadelerini kullandı.

Programa Kaymakam Kazez'in yanı sıra Gazilerle birlikte İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Çelebi, Kamu Kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.