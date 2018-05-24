Çemişgezek’te ’Gençlik Şöleni’ sona erdi

Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Gençlik Şöleni” spor etkinlikleri düzenlendi. Futbol, satranç, masa tenisi, atletizm gibi çeşitli branşlardaki turnuvalara gençler yoğun ilgi gösterdi. Turnuvaların ardından Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, dereceye giren takımlara ve yarışmacılara kupasını verdi.

Düzenlenen kupa töreninde takım ve sporcuları tebrik eden Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, “Bütün kirlilikten ve kötü alışkanlıklardan uzak olarak gençlerimizin sporla ilgilenmesine önem veriyoruz. Bizler gençliğimize güveniyor ve inanıyoruz. Onların güzel taleplerine hiçbir zaman kayıtsız kalmayacağız. Bu yılda etkinliklerimiz centilmence şölen tadında geçti. Bütün gençlerimizi kutluyorum” dedi.