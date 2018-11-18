Çemişgezek'te Hadis Okuma Yarışması

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ezbere Hadis Okuma Yarışması düzenlendi.

Çemişgezek Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli olarak Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, ilçe genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ezbere Hadis Okuma Yarışması düzenlendi. Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi çok amaçlı salonunda yapılan yarışmaya İlçe Kaymakamı Harun Kazez, Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, İlçe Müftüsü Sami Kencik,okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İlçe Müftüsü Sami Kencik, öğretmenler Zeynep Gül, Beytül Fırat ve İmam Hatip Ali Ekber Koçoğlu'nun jüriyi oluşturduğu yarışmada 51 öğrenci yer aldı.2 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, İstiklal Ortaokulu öğrencisi Sude Naz Delibalta birinci, Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Ali Çulcu ikinci, Sarıbalta Ortaokulu öğrencisi Nisa Nur Bal ise üçüncü oldu. Lise kategorisinde ise Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Merve Ekici birinci, Rüştü Çelik ikinci, Tuba Bal ise üçüncü oldu.

Bugün çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Kaymakam Harun Kazez" Ancak bu yarışmanın kaybedeni yoktur. Bu yarışmada kazanan taraf yarışmanın katılanları ve izleyenleridir. Cenab-ı Allah bizlere dünyada iki tane güzel hediye vermiştir. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim, birisi de son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V) efendimizdir. Bu iki büyük hediye bizim hayatımızdaki çizeceğimiz yolu belirlemektedir. Bu ezberlediğiniz hadisleri iyi bir şekilde anlayarak hayatınıza uygularsanız şüphesiz çok iyi bir genç olacaksınız. Vatana, millete, ailenize hayırlı birer birey olacaksınız. Bu hadisleri ezberleyen herkes kazançlı çıkmıştır"dedi.

Öğrenciler arası hadis yarışmasını gerçekleştirdiklerini aktaran İlçe Müftüsü Sami Kencik ise bütün öğrencilerin Hadis-i şerifleri öğrenip anlatma gayretlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.