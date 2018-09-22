Çemişgezek'te Muharrem Ayı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe kaymakamlığı tarafından Cemevi'nde iftar programı düzenlendi.

Çemişgezek Kırklar Cemevi'nde düzenlenen iftara Kaymakam Harun Kazez, Kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş bir araya gelerek orucunu açtı.

Pertek Cemevi Dedesi Hüseyin Güler ve Çemişgezek Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma, Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Hadi Yıldız Muharrem ayı ile ilgili bilgi verdiği programda Pertek Cemevi Dedesi Hüseyin Güler dua etti.

Muharrem ayının İslam tarihi açısından içerisinde önemli olayları barındırdığını ifade eden Kaymakam Harun Kazez ise ,"Öncelikle Muharrem ayının hepimiz için mübarek olmasını temenni ediyorum. Kerbela şehitlerini rahmet ve matemle anıyorum. Bu mübarek gecede cümleten bir arada olmaktan onur duydum. Muharrem ayının bizlere en temel öğretisi birlik beraberlik ve dayanışma duygularıdır. Çok şükür bu duyguların Çemişgezek ilçemizde çok daha yoğun yaşandığını gururla söyleyebiliyoruz. Muharrem ayının, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, ülkemiz başta olmak üzere, tüm dünyada daha çok sevgiye ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum"dedi.

Program Kaymakam Kazez ve vatandaşların çay sohbetiyle sona erdi.