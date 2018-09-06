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06 Eylül 2018 16:45

Çemişgezek’te öğretmenlere trafik eğitimi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde öğretmenlere yönelik trafik eğitim semineri düzenlendi.

Çemişgezek’te öğretmenlere trafik eğitimi

06 Eylül 2018 16:45


Çemişgezek öğretmenevi çok amaçlı salonunda İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçe Emniyet Amirliğinde tarafından öğretmenlerin katıldığı trafik eğitim semineri düzenlendi. Alanında uzman polisler tarafından verilen eğitimde trafiğin tanımı, trafikte insanların oynadığı roller, trafik güvenliğinin önemi ve trafik güvenliğinde temel davranış şekilleri konuları hakkında bilgi aktarıldı.


Görsel destekli yapılan seminerde öğretmenler, kendileri açısında eğitimin çok önemli ve kalıcı olduğunu söyledi.




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