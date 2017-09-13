Çemişgezek’te “Okul güvenliği” toplantısı

Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni eğitim öğretim yılı döneminde alınacak güvenlik önlemleri ve eğitimde başarının arttırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulunan Kaymakam Kazez, eğitim ve öğretim adına muhtemel eksiklikleri belirleyip bu eksikliler üzerinde çalışmak ve daha sonra bunların takibini gerçekleştirmek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Eğitim adına gösterilen gayret ve çabaların boşa gitmediğini gördüklerini ifade eden Kaymakam Kazez;" Çocuklarımızın eğitimde gösterdikleri başarılar bizleri ziyadesiyle onurlandırıyor. Bu başarıyı sürekli hale getirmek için çok çalışmak zorundayız. Başarı konusunda doyumsuz olmalıyız. Emeksiz yemek olmaz. Her çocuk ve gencimiz bizim için çok kıymetlidir. Yarınlarımız, umutlarımız olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz”dedi.

Özellikle taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan araçların evlerinden okula kadar olan mesafe boyunca trafik kontrollerinin ve tüm okulların çevrelerindeki güvenliklerinin sağlanmasının önemine dikkat çeken Kazez, en küçük bir sorunun yaşanmaması için gerekli bütün tedbirlerin alınacağını dile getirdi.

Kaymakam Kazez başkanlığındaki toplantıya ilçe Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, Milli Eğitim Şube Müdürleri Vural Berker, Bedri Gülcemal Ardıç, okul aile birliği başkanları, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.