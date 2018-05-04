Çemişgezek’te organik ürünlerle kermes açıldı

İlçede, İstiklal İlkokulu tarafından organik ürünler kermesi düzenlendi. Şölen havasında açılışı yapılan kermeste ilçede üretilen yöresel, doğal ve organik ürünler satışa çıkartıldı. Kermeste öğrenciler,palyaço ve çeşitli oyunlarla keyifli bir gün geçirdi. Öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi de beğeni topladı. Ayrıca çocuklara, ücretsiz olarak patlamış mısır, pamuk şekeri ve balon hediye edildi.

Etkinliğe ilçe Kaymakamı Harun Kazez, Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, Cumhuriyet Savcısı Hamza Can, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler, veliler ve idareciler katıldı.

Doğal ve organik ürünleri eğlenceli bir ortamda satışa sunduklarını belirten İstiklal İlkokulu Müdürü Tümer Balcı, elde edilen gelirin okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarında kullanacağını aktardı.