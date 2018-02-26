Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 17:35

Çemişgezek’te toplu sözleşme imzalandı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde imzalanan protokolle işçilere yüz 10 zam yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Çemişgezek’te toplu sözleşme imzalandı

26 Şubat 2018 17:35


Çemişgezek Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Çemişgezek Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy ile Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı katıldı. İmzalanan sözleşme çerçevesinde iki yıllık bir anlaşmaya varılarak her yıl için yüzde 10 zam yapılması karara bağlandı.


İşçilerin daha iyi koşullarda çalışması için sendika olarak ellerinden gelen bütün çabayı sarf edeceklerini belirten Cavlı, iki yıllık süreyi kapsayan maaş zammıyla birlikte çalışanların sosyal hak ve ücretlerinin iyileştirildiğini söyledi.


İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy ise işçilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ve onların hizmetleri sayesinde daha iyi bir ilçede yaşadıklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    8°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç