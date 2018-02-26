Çemişgezek’te toplu sözleşme imzalandı

Çemişgezek Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Çemişgezek Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy ile Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı katıldı. İmzalanan sözleşme çerçevesinde iki yıllık bir anlaşmaya varılarak her yıl için yüzde 10 zam yapılması karara bağlandı.

İşçilerin daha iyi koşullarda çalışması için sendika olarak ellerinden gelen bütün çabayı sarf edeceklerini belirten Cavlı, iki yıllık süreyi kapsayan maaş zammıyla birlikte çalışanların sosyal hak ve ücretlerinin iyileştirildiğini söyledi.

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy ise işçilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ve onların hizmetleri sayesinde daha iyi bir ilçede yaşadıklarını söyledi.