Çemişgezek’te trafik kazası

Edinilen bilgilere göre kaza Çemişgezek Elazığ karayolu üzerinde Yemişdere köyü yakınlarında meydana geldi. Çemişgezek’ten Elazığ’a gitmekte olan özel bir kargo şirketine ait 34 UR 9432 plakalı minibüs seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, araçtaki tek kişi olan sürücü Erdal Tokur ayakta tedavi edilerek, kısa süreli gözlem altında tutuldu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.