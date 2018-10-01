Çemişgezek'te yaban keçileri ilçe merkezine kadar iniyor

Dağ keçileri, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yerleşim alanlarına kadar inerken vatandaşlarda ilgi gösteriyor.

Genelde sürüler halinde gezen yaban keçileri, Tunceli'de sık sık görülüyor. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde de ilçe merkezine kadar inerek beslenen keçiler gören vatandaşlar cep telefonlarıyla her fırsatta onları görüntülüyor. Doğa hayatına sahip çıkıp avlamak yerine yaban keçilerinin fotoğraflar ve görüntülerini çeken vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Son olarak ilçe merkezine 200-300 metre uzaklıkta yaban keçileri ile karşılaşan Yasin Top da o anları görüntüye çekip, sosyal medyada paylaştı. Hayvanlarla sohbet etmeye çalışan hatta aracına davet eden Yasin Top'un paylaştığı video da ilgi gördü.

Yaban keçilerinin artık ilçenin bir sakini olarak gördüklerini belirten Yasin Top, “Ben Çemişgezek ilçesinde yaşıyorum. Dağ keçileri ilçe merkezimize kadar geliyor. Yabani bir hayvan olmasına rağmen Çemişgezek insanı yaban keçilerini benimsemiştir. Geçtiğimiz gün yaban keçilerini gördüğümde videosunu çekmiş ve sosyal medyada paylaşmıştım. Paylaştığım videoya çok ilgi oldu. Çemişgezek halkı yaban hayvanlarına sahip çıkıyor. Tüm dünya genelinde, Türkiye genelinde yaban hayatına sahip çıkalım” dedi.