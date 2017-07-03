Çemişgezek’te yangın

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesine bağlı Akçayunt köyünde meyve bahçeleri ve ağaçların bulunduğu bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine Çemişgezek ve Pertek Belediyelerine ait itfaiye, jandarma, Orman Bölge Şefliği, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korucular ve çevre köylerden gelen vatandaşların da desteği ile ekipler yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdü. Yangında çok sayıda meyve bahçesi ve ağaçlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Kaymakam Harun Kazez de yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.