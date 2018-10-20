CHP'li Erol, 1. TBMM'nin vekili Diyap Ağa'nın kabrini ziyaret etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde adı verilen parkın açılışına katılıp, büyük dedesi 1. TBMM'nin Tunceli Milletvekili Diyap Ağa'nın mezarını ziyaret etti.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde belediye tarafından yeni bir park yapılırken, parka CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un ismi verilerek açılış töreni düzenlendi. Törene, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Arslan, Çemişgezek Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, partililer ve çok sayıda davetli katıldı. Kurdele kesilerek açılışı yapılan park, davetliler tarafından gezildi.

Yapılan jeste teşekkür eden ve önemli olanın ismin yaşaması olduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "İhtiyaç duyulan yerde insanların yanında yer almanız, gönül adamın olmanız, yani seçilebilirsiniz ama seçildikten sonra gönüllerde iz bırakmanız, gönül adamı olmanız seçilmekten daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz faniyiz. Fani bir dünyada yaşıyoruz. Önemli olan bizden sonra çocuklarımızın, torunlarımızın adımızla doğru anılmasıdır. Bu törenden sonra da Diyap Ağa'nın mezarını ziyaret edeceğiz. Meclisimizin ilk Milletvekili, Atatürk'ün yakın silah arkadaşı ve tarihe mal olmuş bir isimdir. Yolumuz, Diyap Ağa gibi cumhuriyete, demokrasiye, Atatürk'e ve laikliğe sahip çıkan bir yurttaşlık anlayışı ile mecliste görev yapmaktır. Her zaman bu iradeyi yaşatmanın ve yaşamanın onurunu yaşayacağız. Bu kentin ve bu kentte yaşayan herkesin hiçbir etnik, siyasi ayrım yapmadan elimden geldiği kadar bu kentin değerlerine de sahip çıkarak, bu kentin sorunların çözümüyle ilgili elimden gelen katkıyı verdim. Yapılacak aslında daha çok şey vardı. Hiç merak etmeyin bizim gönlümüz de gözümüz de her zaman bu topraklar üzerindedir” dedi.

"Çemişgezek Türkiye'ye örnek bir ilçe"

Tunceli'nin sorunlarıyla ilgilenmeyi kendine görev eden birisi olduğunu ifade eden Erol, "Çünkü Türkiye'nin kardeşliğe, bu ülkenin barışa ve hoşgörüye ihtiyacı var. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar içerisinde bizim yapmamız gereken ki Çemizgezek bunu başaran bir ilçe, burada hiçbir etnik ayrım olmadan siyasi ayrım olmadan, kirveliklerin, komşuluk ilişkilerinin, kız alıp vermelerinin en yoğun yaşandığı ve kendi içerisinde barışı, huzuru ve birlikteliği sağlamış bir ilçedir. Aslında Türkiye'ye örnek olması gereken bir ilçe. Bu anlamda bütün Çemişgezeklileri kutluyorum.Bir siyasetçi olarak çok nadir söz veririm. Ancak bunun sözünü veriyorum. Belediye binanızı bizim bir belediye binasına kardeş binası yaparak, yeni hizmet belediye binası da yaptırmanın sözünü veriyorum. Çemişgezek'e yakışır bir belediye binasını, ilçemize kavuşturacağız. Çemişgezek ile Elazığ arasındaki gönül bağını daha da kuvvetlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Erol, büyük dedesi Diyap Ağa'nın mezarını ziyaret etti

Erol, daha sonra beraberindekilerle Gözlüçayır köyüne geçerek 1. TBMM'nin Tunceli Milletvekili Diyap Ağa olarak bilinen Diyap Yıldırım'ın mezarını ziyaret etti.

Diyap Ağa'nın meclisin ilk milletvekili ve Atatürk'ün güvendiği milletvekilinden birisi olduğunu kaydeden Erol, "Diyap Ağa bizim ailemizin büyük dedesidir. Özellikle tarihe geçmesindeki tarihi konuşmasını Yunan ordusu Polatlı sınırlarına geldiği zaman meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması ile ilgili bir önerge verilir. Bu önerge üzerine mecliste tartışmalar başlar. Diyap Ağa söz alır ve kürsüye çıkar. Biz buraya ölmeyi mi kaçmaya mı geldik diyerek ben son kurşunuma kadar çatışırım. Yunan ordusuna yenilirsek de son kurşunu beynime sıkarım diye ifade ederek meclisin Ankara'da kalmasını sağlamıştır. Kurtuluş savaşına bir ruh katmıştır. Her zaman mecliste yaptığı konuşmalarda birlik ve bütünlükten bahsetmiştir. Bir dönem milletvekili yaptıktan sonra köyüne yerleşmiştir. Çemişgezek'in Gözlüçayır köyüne yerleşmiş ve 1935 yılında vefat ederek burada defnedilmeyi de kendisi arzu etmiştir. Burası da Tunceli dağlarını, Munzur Dağları'nı gören bir bölgedir. Allah, Diyap Ağa gibi tarihte iz bırakacak, ülkemizin ulusal birliği ve devletimizin devamlılığı için görev yapmayı nasip etsin" diyerek sözlerini tamamladı.