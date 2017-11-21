CHP’li Erol, Başbakan Yıldırım ile görüşmesini anlattı

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Munzur Vadisi’ne yapılması planlanan HES ve barajların iptali ile ilgili açıklama yaptı. Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğünü belirten Erol,Munzur’daki HES ve barajların iptaliyle ilgili hükümetin bu konuyu ciddiye alarak değerlendirme yapmasının bile önemli gelişme olduğunu ve Başbakan Yıldırım’ın, konuyu yakından takip ettiğini söylediğini aktardı.

Tunceli ve Tunceliler için hayati önem taşıyan Munzur Vadisi’ndeki HES ve Barajların iptali ile ilgili özellikle son 1 ay içerisinde ciddi gelişmeler olduğunu aktaran Milletvekili Gürsel Erol," Öncelikli en büyük gelişme Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın doğanın korunmasıyla ilgili getirmiş olduğu bir kanun teklifinin meclisteki komisyonda görüşülmesi sırasında bizimde Munzur Vadisindeki doğal yaşamın korunması yönelik verdiğimiz kanun teklifi birleştirilerek oldu. Mecliste ilk defa bir ana muhalefet partisinin milletvekilinin bir kanun teklifi hükümetin kanun teklifi ile birleştirilerek görüşmeye açıldı. Bu görüşme neticesinde benim talebim ve teklifimle çevre komisyonunun Tunceli’de Munzur Vadisinde baraj ve HES yapılacak alanın yerinde inceleyerek yapılıp yapılmamasıyla ilgili bir kanaat oluşturulması talebinde bulundum. Çevre komisyonu bunu uygun gördü. Sanıyorum Nisan ayı içerisinde Çevre ve Su İşleri Bakanımız ve komisyon üyelerimiz Tunceli’de yapılması planlanan HES ve barajlarla ilgili incelemede bulunacaklar"dedi.

"Başbakan konuyu yakından takip ediyor"

Meclis Genel Kurulda Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğünü ifade eden Erol,” Tunceli’deki ve çevre komisyonundaki gelişmeleri anlattım. Tunceli halkının Munzur Vadisi üzerinde yapılması planlanan HES ve barajlara karşı bakış açısını aktardım. Başbakanımız da, konuyu bildiğini ve yakından takip ettiğini ifade etti. Arkasından Enerji Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonuna katıldım. Orada Enerji Bakanımız Berat Albayrak’a yine aynı şekilde çevre komisyonunun Tunceli’ye HES ve barajlarla ilgili bir inceleme yapacağını, ifade ettim, komisyona Enerji Bakanlığının bürokratlarının katılması ricasında bulundum" diye bilgi v erdi.

"Hükümetin ciddiye alarak değerlendirme yapması bile önemli gelişmedir"

Konunun takibinde olduklarını da aktaran Erol,” Munzur’daki HES ve Barajların iptaliyle ilgili devletin, hükümetin bu konuyu ciddiye alarak değerlendirme yapması bile önemli gelişmedir. Bu gelişmelerden inşallah sonuç alarak yanlış politikadan vazgeçilmesine katkı vermiş olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.