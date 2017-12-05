CHP’li Erol;"Tunceli şanslı bir dönem yaşıyor"

Yaklaşık bir haftadır Tunceli’de olduğunu dile getiren CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol," Bu süre içinde köylerimizi ve ilçelerimizi gezdik. Muhtarlarımızla ve Sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaptık. Hem kentin siyasetten ve milletvekillerinden beklentileri ile ilgili görüş alış verişlerinde bulunduk, hemde ilin milletvekili olarak Ankara’da neler yaptığımı ve mesleki çalışmalarımızla ilgili kamuoyunu ve seçmen kitlemi bilgilendirdim.Uzun süredir Türkiye’de Tunceli’nin gündemiyle ilgili oluşan Munzur vadisindeki HES’lerin iptaliyle ilgili kamuoyu oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu tabi oradaki insanların ve doğanın yaşam hakkına saygı anlamında duyulan bir talep. Bu konuyla ilgili geçen ay Orman ve Su İşleri Bakanlığımızı, doğanın korunmasına yönelik bir kanun teklifinin çevre komisyonunda görüşülmesi sürecinde, benimde Munzur vadisindeki yaşamın korunmasına yönelik verdiğim bir kanun teklifi birleştirilerek ortak görüşüldü. Belki de parlamento geleneğinde ilk defa bir komisyon Munzur Vadisindeki HES’lerin ve barajların iptaliyle ilgili yerinde inceleme kararı aldı. Konuyla ilgili sayın Bakanımın da, valimizin de bilgisi var. Nisan ayı içerisinde çevre komisyonu Tunceli’ye gelerek Munzur Vadisinde yapılması planlanan HES’lerin ve barajların iptaliyle ilgili yerinde bir değerlendirme inceleme yapacak bu son derece anlamlı" dedi.

İşleyecek süreçle ilgili de bilgi veren Erol," Çevre komisyonu inceledikten sonra büyük ihtimal rapor hazırlayacak, tabi ki HES’lerin ve projelerin yapılması bir hükümet politikası. Bu AK Parti dönemlerinde alına bir karar değil aslında. Munzur Vadisine HES’ler ve barajlar için daha önceki hükümetler döneminde de planlamalar yapılmış. Sonuç itibariyle bugün bu HES’lerin yapılıp yapılmasına karar verecek AK Parti hükümetidir. Sanıyorum komisyon bir karar alırsa bu kararın en azından yaptırımı olmasa da toplumsal kanaati oluşturmasında etkili olur. Tabi etkili ve yetkili bakanın gelmesi de önemli. Yerinde yapılacak incelemeler neticesinde ben HES’lerin iptal edileceği konusunda inancımı taşıyorum" diye konuştu.

CHP’li vekilden Tunceli Valisine övgü

Milletvekili Erol açıklamasının devamında ise," Ben milletvekili seçildiğim günden bugüne kadar Tunceli ile ilgili bu kentin bir cumhuriyet kenti olduğunu bu kentin bir eğitim kenti olduğunu ve bu kentin alevi inançlarından kaynaklı bir inanç merkezi olduğunu her fırsatta gündeme getirdim. Orada görev yapan kamu görevlilerinin yalnızca devleti otorite olarak değil aynı zaman da sosyal hukuk devleti anlayışla vatandaşla bağ kurması gerektiği konusunda ifadelerde bulundum. Özellikle son bir yılda hükümetin bölgedeki uyguladığı yatırım politikaları son derece başarılı bir sonuç getirmekte. İşte bütün ilçe yollarımız yeniden yapılmakta kamu yatırımları konusunda şanslı bir dönem yaşıyoruz Tunceli için bizde takip ediyoruz ve bu süreçte en büyük şanslarımızdan birisi ilimizin valisinin değişikliğidir. İlimize yeni bir vali geldi. Yeni gelen vali devletin yalnızca kamu otoritesini ve güvenliğini sağlamakla sorumlu değil, aynı zamanda oradaki vatandaşların sorunun çözümüyle ilgili sorumluk hisseden devletle vatandaş arasında köprü olan bir anlayışla hareket eden biri. Aslında bu bölgeye işte böyle valilerin atanması lazım. Elazığ valisi, Tunceli valisi gibi vatandaşla devlet arasında köprü olan bir başarı hikayesi oluşturan valiler atanmalı. Bizde sayın valinin bu çalışmalarını sayın başbakana mektup yazarak teşekkürde ettim. Çünkü bu bölgelerde terör örgütleri her zaman eylem gösterir ve eylem yapabilir haldeyken bizim yalnızca teröristle mücadele değil aynı zamanda terörizmle mücadele etmemiz lazım. Terörizmle mücadele etmenin yolu ve yöntemi terör örgütlerine insanların katılma ve onlara sempati duyma gerekçelerini ortadan yok etmelisiniz. Bu da yalnızca güvenlik politikalarıyla olmaz işte kamu yatırımlarıyla o bölgeye atadığınız güvenlikten sorumlu yöneticilerinizle, bürokratlarınızla emniyet müdürü, başsavcı, alay komutanı, vali bir ekip anlayışı içerisinde yalnızca güvenlik politikalarıyla değil kenti aynı zaman da sosyal hukuk devleti mantığıyla vatandaşla devlet arasında köprü kurarak yönetmeli ve görevini öyle ifşa etmelidir"diye ifade etti.

"Tunceli şanslı bir dönem yaşıyor"

Tunceli’nin şu anda şanslı bir dönem yaşadığını da aktaran Erol;" Hem kamu yatırımlarının hızlanması anlamında şanslı bir dönem yaşıyor. Hem de il de görev yapan bürokratların kendi arasındaki uyum ve o uyumun vatandaşa yansımasıyla ilgilide bir başarı yaşanmakta. Tunceli’de bu alanda şanslı ve başarılı bir dönem yaşıyoruz. Tabi bende ilin milletvekili olarak doğru gördüğüm her şeyi takdir ediyorum anlatıyorum ama yanlış gördüğüm konularda da arkadaşlarımızı uyarıyorum. Şu anda aramızda son derece iyi bir uyum var. Bir tarafta ilin bürokratları bir tarafta ilin vatandaşları ve bir tarafta ilin seçilmiş milletvekili olarak kendi aramızda diyaloglar geliştirerek kentin sorunlarının çözümüyle ilgili iyi mesafeler kat ettiğimizi ifade etmek isterim"diyerek sözlerini tamamladı.