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21 Haziran 2017 15:32

Çoban Habib eğitimine Kanada’da devam edecek

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında elde ettiği başarı ile dikkat çeken 14 yaşındaki Habib Bitkin, eğitimine Kanada’da devam edecek.

Çoban Habib eğitimine Kanada’da devam edecek

21 Haziran 2017 15:32


Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde koyun sağıp, çobanlık yaparak sınava hazırlanan Habib Bitkin, TEOG sınavında 6 dersten sorulan 120 sorunun 119’una doğru cevap vererek büyük bir başarı elde etmişti. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) başarısını haber haline getirdiği Bitkin, biyoteknoloji uzmanı olmak istediğini söyleyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun üzerine Habib Bitkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, daveti üzerine İstanbul’a götürülmüştü.


TEOG’daki başarısı nedeniyle bir çok birçok özel kolejden teklif alan Habib Bitkin, kararını verdi. Gelen teklifleri değerlendiren Bitkin, Kanada’da özel bir kolejde eğitimini sürdürecek.


Çemişgezek’te yatılı okulda okuduğunu belirten Habib Bitkin, "Hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olduğum için hafta sonları aileme yardım ediyordum. Zor şartlar altında TEOG’a çalıştım ve sonucunda iyi bir başarı elde ettim. Başarımın ardından haberim yapıldı. Daha sonra cumhurbaşkanımızın himayesinde İstanbul’u gezdim. Şu anda bir çok kolej beni istedi ve bunların bir tanesi ise Kanada’da İngilizce eğitimi veriyor. Bundan dolayı Kanada’daki liseyi seçtim. Orası benim için büyük bir şans. Kanada’da İngilizce’mi geliştirdikten sonra burada biyoteknolojik alanında çalışmalar yapmak istiyorum" dedi.




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