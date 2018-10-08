Çocuklarla futbol oynayan Vali Sonel, lunapark isteklerini de yerine getirdi

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, haftalık okul ziyaretleri kapsamında merkezde bulunan Diyap Ağa İlkokulu'nu ziyaret etti. Vali Sonel'e Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı eşlik etti. Beraberindekilerle sınıfları gezen Vali Sonel, öğrencilerle sohbet edip, çok çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu.Ziyaret sırasında çocukların isteği üzerine, onları okul bitiminde lunaparka gönderme sözü verdi. Öğrencilere başarı temennisinde bulunan Sonel, daha sonra bir araya geldiği öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinledi.

Okulda Vali Sonel, öğrencilerle futbol da oynadı. Öğrenciler maça büyük ilgi gösterirken sık sık “Vali Amca” tezahüratı yaptı. Ziyaret sırasında verilen sözü de yerine getiren Vali Sonel, okuldaki bütün öğrencileri lunaparka göndererek güzel vakit geçirmelerine sağladı.