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Dağ keçilerinin tuz ve su keyfi

Tunceli’de kayalarda tuz yaladıktan sonra suya inen dağ keçileri görüntülendi.

Tunceli'de kayalarda tuz yaladıktan sonra suya inen dağ keçileri görüntülendi.


Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bulunan ve şifalı sularıyla ünlü Bağın Kaplıcalarında her mevsim dağ keçileri görülebiliyor. Kaplıcanın karşısında bulunan dik kayalardan tuz yalayan keçiler daha sonra suya inerek su ihtiyaçlarını gideriyor. Kendilerini izleyenlere aldırış etmeyen dağ keçileri tuz ve su ihtiyaçlarını giderdikten sonra yeniden dik kayalıklara tırmanarak bölgeden uzaklaşıyor.


Bölgede, kışın yiyecek için için yazın ise su ve tuz ihtiyacı için kayalıklardan inen dağ keçilerinin yanı sıra zaman zaman nesli tükenmekte olan Vaşak gibi hayvan türleri de görülüyor.

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