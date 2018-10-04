Dededen kalma harman makinesiyle buğday ve fasulye hasadı

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyünde buğday, arpa ve fasulye dededen kalma eski harman makinesinde tanelerinden ayıklanarak, hazır hale getiriliyor.

Bir zamanlar tarımının vazgeçilmezi olan harman makinesi gelişen teknolojiyle birlikte yerini daha modern makinelere bıraktı. Teknolojiye yenik düşen harman makineleri artık antika olarak muhafaza edilse de elle çalıştırılan bu makinelerin hala iş gördüğü yerler de mevcut. Bunlardan biri de Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü. Köyde buğday, arpa ve fasulye eken yöre sakinleri ürünlerinin bir bölümünü eski harman makinesinde tanelerinden ayıklıyor. Köyde fasulye eken Gültekin Esen, fasulyelerini elle tanelerinden ayırma yöntemini seçerken, İsmail Temur ise gerek kendisinin ektiği buğday, arpa ve fasulyeleri gerekse de köylülerin ürünlerini elle çalışan harman makinesiyle tanelerinden ayırıyor.

Harman makinesinin babasından kaldığını söyleyen Temur, “Bu makinede buğday, arpa, fasulye ne savurursan o çıkar. Eskiden köylerde sıkça kullanılıyordu. Köylülerin ürünlerinden yirmide bir makine hakkı alıyorduk. Şimdi artık pek kalmadı” ifadelerini kullandı.

Köylerinde eskiden çok fazla tarım yapıldığını belirten Ali Çalışkan ise, “O zamanlar bu makine fasulye, arpa, buğday çıkartmak için gerekliydi. Şimdi de köyde kendimizce ufak tarlalar ekiyoruz. Biz genelde kendimiz fasulyeyi elle çıkarıyoruz. Ancak tarla çok olduğu zaman bu makineler gerekiyor. Hem daha rahat hem daha temiz. Oldukça eski bir makine. Dedelerimizden kalma. Eskiden çevre köylere de götürürlerdi. Çevre köylerin işlerini de bu makineyle yaparlardı. Şimdi artık kullanılmıyor, Antika gibi oldu” dedi.