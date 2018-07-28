Deniz olmayan Çemişgezekte, deniz bisikleti keyfi

Denizi olmayan Çemişgezek’te bulunan Tağar çayı tatil beldelerini aratmayacak görüntülere sahne oluyor. İlçe Kaymakamı Harun Kazez’de, yüzme amaçlı yoğun kullanılan alana deniz bisikletleri getirterek çocuk ve gençlerin kullanımına sundu. İlçenin yanı sıra Elazığ’dan günübirlik gelen piknikçiler ve büyük şehirlerde yaşayan gurbetçilerde Tağar çayında serinliyor.

Her yaz tatilini ilçede geçirdiğini ifade eden Sıla Çelik, “Ben İstanbul’da yaşıyorum. Çemişgezek ilçesine her yaz tatilinde geliyorum. Tağar çayına bu yıl Kaymakamımız Harun Kazez deniz bisikletleri getirmiş. Bizlere daha güzel bir tatil hizmeti sundu. Kendilerine çok teşekkür ederim” dedi.

Tağar çayına yüzlerce insanın yüzme için geldiğini belirten İrfan Koçoğlu ise, “İlçemizin hemen yanı başında akan Tağar çayına yüzmeye geliyoruz. Burası doğal güzellikleriyle tanınmış bir yer. Her gün yüzlerce kişi buraya yüzmeye geliyor. İlçemizin Kaymakamı bizlere bir güzellik yaptı. Bizlere güzel bir jest yaparak 2 adet deniz bisikleti hediye etti. Böylelikle tatilin ve Tağar çayında yüzmenin tadını daha güzel çıkartıyoruz. Kaymakamımıza bu jestinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

İlçede tatil yapmanın keyif verici olduğunu dile getiren Canan Özgül ise “İstanbul’da yaşıyorum ve yaz aylarında Çemişgezek ilçesine tatile geliyorum. Bu yıl burası çok eğlenceli olmuş. Deniz bisikleti koymaları çok güzel olmuş. Herkes deniz bisikletine binebiliyor. Herkese buraya davet ediyorum” diyerek düşüncelerini aktardı.

Başka yerde tatil yapma gereği duymadıklarını söyleyen Batın Önal, ilçenin tatil beldesini aratmadığını kaydetti.