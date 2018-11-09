Depremde hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir anıldı

7 yıl önce Van'da meydana gelen depremde kaldığı otelde hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir, babası ve meslektaşları tarafından Tunceli'deki mezarı başında anıldı.

9 Kasım 2011 tarihinde Van'da meydana gelen depremde, kaldığı Bayram Oteli'nde hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir, ölümünün 7. yıl dönümünde, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyündeki mezarı başında anıldı. Anmaya baba Mehmet Ali Emir ve kentte görev yapan gazeteciler katıldı. Baba Emir ve meslektaşları tarafından Emir'in mezarına karanfil bırakılıp, mumlar yakıldı.

Anmada konuşan Baba Mehmet Ali Emir, yürüttükleri hukuk mücadelesine de değindi.

Mahkemede 5 aile ile birlikte 4 yıl mücadele ettiklerini aktaran baba Emir, sorumlunun serbest kaldığını, bunun da yüreklerine kurşun gibi saplandığını aktardı.