Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yanlış din algısı ile toplumlar kandırılmaya çalışılıyor"

Tunceli'de öğrencilerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Farklı farklı isimlerle, gerek Anadolu'da gerekse İslam coğrafyasında bu terör örgütlerine karşı Müslümanların tedbir alması gerekiyor. Bunun bilincinde olmalıyız. Yanlış din algısı ve bilgilendirme ile insanları cahil bırakma şeklinde toplumlar kandırılmaya çalışılıyor. Bizler bunun bilincinde olacağız" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Tunceli'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Munzur Üniversitesini ziyaret edip Rektör Ubeyde İpek'le görüştü. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in de eşlik ettiği Prof. Dr. Erbaş, "Bilgiden Bilince" söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuşmasında, "İslam dünyasında dinin doğru anlaşılması gibi temel bir sorunun varlığını kabul etmek zorundayız. Elbette bunun birçok sebebi var. Ümmet coğrafyasının siyasal, kültürel, ekonomi, askeri açıdan küresel müdahalelere maruz kaldığını hepimiz biliyoruz. Ancak tüm bunların ötesinde özellikle son asır boyunca İslam coğrafyasının inanç dünyasına medeniyet değerlerine, ümmetin ortak zeminine ve algısına yönelik ciddi müdahalelerin varlığına şahit oluyoruz. Herkesin yaşama özgürlüğünü, en mukaddes ve en dokunulmaz hak olarak ilan eden İslam'ın muazzez kavramlarının masum insanların hayatlarına kast eden terör örgütleri tarafından istismar edilmesi, söz konusu örgütlerin din anlayışının ne kadar sorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. Referansını dinden aldığını iddia ederek toplumda bozgunculuk yapan DEAŞ, FETÖ, Şebab gibi terör örgütleri, İslam'ın üstün ahlak ilkelerinden uzaklaşmalarının vahiy ile insanlığa sunulan bilginin doğru öğrenilmemesinin yanlış bir din ve peygamber tasavvurunun neticesidir" diye konuştu.

"Artık savaşlar cephede olmuyor"

Erbaş, "Diğer yandan dini argüman ve sloganlar kullanarak, İslam'ın en mukaddes değerlerini ve kavramlarını istismar eden terör örgütlerinin küresel müdahalelerle uluslararası faktörlerle, vekalet savaşlarıyla ilgili boyutunun varlığı da inkar edilemez. Artık savaşlar cephelerde olmuyor. Eskiden ecdadımız cephelerde vatanını, milletini, bayrağını, namusunu kurmak için savaşırdı. Şimdi çeşitli terör örgütleri kurdurarak milletimizin içine salıyorlar. Farklı farklı isimlerle, gerek Anadolu'da gerekse İslam coğrafyasında bu terör örgütlerine karşı Müslümanların tedbir alması gerekiyor. Bunun bilincinde olmalıyız. Yanlış din algısı ve bilgilendirme ile insanların cahil bırakma şeklinde toplumlar kandırılmaya çalışılıyor. Bizler bunun bilincinde olacağız. Üniversite gençleri olarak yakınlardan başlamak suretiyle etrafımızı bilinçlendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.