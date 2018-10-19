Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cemevi ziyareti

Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de cemevini ziyaret etti. Ziyarette Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt'un cemevlerine yasal statü tanınması konusunda beklenti içinde olduklarını söylemesi üzerine Erbaş, "Sizin talepleriniz bizim de taleplerimiz sayılır" dedi.

Dr. Ali Erbaş Tunceli ziyaretleri kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile birlikte Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ni ziyaret etti.

Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt ve Alevi Dedeleri tarafından karşılanan Dr. Ali Erbaş yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette konuşan Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt, nüfusunun yüzde 90'dan fazlasının Alevi olduğu bir kentte Diyanet İşleri Başkanını ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Şu an halihazırda en büyük beklentimiz cemevlerine yasal statünün verilmesidir. Bu konuda sizlere büyük bir görev düşüyor. Sorumluluğunuzun çok büyük olduğunun farkındayız. Olacağına da inanıyoruz. Seçimde hükümetin beyannamesinde de vardı. Er ya da geç olacak bu iş. Tabii temennimiz hızlı olması. Cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması bizler için çok büyük önem arz ediyor. Bugün sayıları 10 bini bulan cemevleri var. Ve bu cemeevlerinin devletin yasal statüsü, denetimi çerçevesinde yürütülmesi önemli. Aksi taktirde maalesef bu mekanlar marjinal gruplar elinde ülkemize, birlik ve beraberliğimize zarar verecek mekanlar olmasın istiyoruz. Bu anlamda sizlerden büyük bir beklenti içerisindeyiz. İnşallah Ankara'ya dönüşünüzde taleplerimizi hükümet ve devletimizin başı Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan Bey'e iletirsiniz. Bu konuda gerekli desteği görürüz" dedi.

"Sizin talepleriniz bizim de taleplerimiz sayılır"

Duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Ali Erbaş ise, "Aynı düşünceye, aynı inanca sahibiz. Kıblemiz, kitabımız, peygamberimiz bir. Ehlibeyt sevgisi noktasında hiçbir farkımız yok. Dolayısıyla bu birlik, beraberlik daha da güçlenerek devam edecek. İçinde bulunduğumuz cemevi, mekan bir erkan mekanıdır. Burada Allah'ın ismi anılıyor. Peygamberimizin ismi, ehlibeytin ismi anılıyor. Hepsi bizim önemli değerlerimiz. Dolayısıyla burada çok hayırlı hizmetlerin olmasını niyaz ediyorum. Birlik, beraberlik içinde birliğimize, beraberliğimize katkı sağlayacak nice hizmetlerin nice etkinliklerin bu dergahta yapılmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabi ki sizin talepleriniz bizim de taleplerimiz sayılır. Bu konuda yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz zaman içerisinde mutlaka karşılama noktasında gayret içerisinde olacaklardır. Bu vesileyle sayın cumhurbaşkanımızın selamlarını da hepinize iletiyorum" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cemevi Başkanı Yurt'a özel basım Kur'an-ı Kerim verirken, Yurt da Erbaş'a üzerinde Hz. Ali ile çocukları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in fotoğraflarının resmedildiği halı hediye etti.

Cemevi başkanı ve Alevi Dedeleri ile bir süre sohbet eden Erbaş daha sonra cemevinden ayrıldı.