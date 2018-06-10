Dünyanın en güçlü böceği Çemişgezek’te görüntülendi

İlçe sakinlerinden Ramazan Turgut, dinlenmek için gittiği Tağar Çayı vadisinde türüne az rastlanan ve dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceğini gördü ve fotoğraflarını çektikten sonra böceği tekrar doğal ortamına bıraktı. Diğer böcek türlerine oranla devasa büyüklükteki, uzun boynuzları ile dikkat çeken gergedan böceğinin, kabuğunda keratin maddesi bulunması nedeniyle değerli olduğu biliniyor.

Çemişgezek’te yaşayan biri olarak dinlenmek için Tağar Çayı kıyısına sürekli geldiğini ifade eden Ramazan Turgut, "Bugün geldiğimde internette ve daha önce televizyonda gördüğüm gergedan böceğini gördüm. Daha önce de yine bu kıyıda bu böcekten çok görüyordum. İnternette nesli tükenme tehlikesi olduğunu öğrenince bu böceğin Çemişgezek’te görüldüğünün de haber olmasını istedim. Doğayı koruma amaçlı ve yurt dışına kaçırılıp götürüldüklerini duyduğumuz bu böceklerin Türkiye’de yaşadığını ispatlanması amacıyla da olsa bu gergedan böceğini görüntülemeyi düşündüm. Yetkililerin bu konuyla ilgilenenlerin bu duruma bir el atmalarını bu vadiyi korumalarını istiyoruz. Fotoğraflarını çektikten sonra böceği tekrar doğal yaşamına bırakacağız. İnşallah bu doğal zenginliklere sahip çıkılır” dedi.

Tağar Çayı’nda daha önce de nesli tükenme tehlikesi yaşayan su samurları, benekli semenderler, vaşak ve yaban keçileri görüntülenmişti.