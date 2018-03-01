Tunceli’de özel eğitim alan çocuklar, hayalini kurduğu şeylerin resimlerini çizdi. Daha sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i ziyaret eden çocuklar resimleri ona verdi. Vali Sonel bunlardan bir çoğunu daha önce gerçekleştirdi. Şimdi ise asker ve itfaiye eri olmak isteyen 2 engellinin hayali de Vali Sonel aracılığıyla gerçekleşti.

Asker olup helikoptere binme isteğini resmeden engelli Tuncay Köknar, Vali Sonel’in talimatıyla evinden alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada askeri üniforma giyen Köknar, daha sonra komutanlarla birlikte helikoptere binerek kenti kuş bakışı izledi.

Daha sonra itfaiye eri olmak isteyen Zafer Gündoğan da ekipler tarafından alınarak itfaiye eri kıyafeti giydi. Ardından Göndoğan, itfaiye aracına binerek, görevlilerden yangın söndürme konusunda bilgi aldı.