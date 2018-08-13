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13 Ağustos 2018 09:46

Etkisiz hale getirilen 10 teröristin silah ve mühimmatları ele geçirildi

Tunceli’de 1’i kırmızı listede 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası bölgede yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen 10 teröristin silah ve mühimmatları ele geçirildi

13 Ağustos 2018 09:46


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos’ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 25 yıldır terör örgütü PKK’nın dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten terör arananlar listesinde ’Kırmızı’ kategoride bulunan sözde Dersim saha sorumlusu Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban’la birlikte 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.


Bölgede devam eden çalışmalarda ele geçen silah ve mühimmatlarla ilgili bilgi paylaşılan valilik açıklamasının devamında, "4 adet M-16 piyade tüfeği, 16 adet M-16 şarjörü, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet kalaşnikof şarjörü, 9 adet el bombası, 968 adet M-16 mühimmatı, 54 adet kalaşnikof mühimmatı, 5 adet kütüklük, 1 adet el telsizi, 2 adet ateşleme düzeneği, 1 adet pil bloğu, 1 adet ateşleme kumandası, 1 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı, 1 adet hard disk, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz dürbünü, 5 adet sırt çantası, 49 adet elektrikli fünye, 5 adet EYP yapımında kullanılan düzenek, 4 adet şemsiye, 2 adet el feneri, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.




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