Girişimci kadın, köyünü gül ve lavanta gibi yapacak

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Mücella Saler, 12 dönüm arazi için hazırladığı “Gül gibi Lavanta işi” projesiyle hem köyünü güzelleştirmeyi, hem de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

İlçeye bağlı Gedikler köyünde yaşayan Yüksek Ziraat Mühendisi Mücella Saler, “Gül gibi Lavanta işi” projesi hazırladı. Proje kapsamında, Isparta'dan gül ve lavanta fideleri getirten Saler, 12 dönümlük tarla üzerinde bunların ekimini gerçekleştirdi. Görsel bir güzelliğin ortaya çıkmasını sağlamanın yanı sıra yağı sayesinde ekonomiye de katkı sağlamayı hedefleyen Saler, kurmayı planladığı tesisle de hem bu işi yapmayı düşünenlere kolaylık sağlayacak, hemde istihdama da katkı sunacak.

12 bin metrekare alan üzerinde ilde yeni bir alternatif ürün olarak yağlık gül ve lavanta üretimine başlayarak bölgede öncülük yaptığını belirten kadın girişimci Mücella Saler, “Projemizin adı “Gül gibi lavanta işi”. Bölgemizde ilk olarak burada başlatılacak. Yağlık güllerimizle birlikte lavantalarımızı da toprakla buluşturacağız. Yaptığımız iş hem görsel olarak sergilenecek, hem de yağı çıkartılacak. Bu projemizle bölgeye ekonomik bir katma değer mutlaka kazandıracağız. İlçenin turizmini canlandırmış olacağız" dedi.

"İç ve dış turizmi çekmeyi hedefliyoruz"

Projenin ilk aşamasının üretim olduğunu ardından işlemeye geçeceklerini aktaran Saler, "Şimdi biz gül ve lavantalarımızı bu sene ekiyoruz. Önümüzdeki dönemde KOSGEP Girişimcilik desteğiyle beraber burada üretim için makine ekipmanları alacağız. Lavanta ve gül yağı üretim tesisi olmak üzere küçük ölçekli bir tesisi burada kuracağız. Hem istihdamı sağlamış olacağız. Hem de bölgede diğer bu işi düşünecek olan çiftçilerimiz hani biz ektik, yağımızı nasıl çıkartacağız derdine düşmeyecekler. Bizden sonra bu işi yapacak çiftçilerimiz imeceli olarak kuracağımız tesiste yağını çıkartmış olacaklar. Projemizin üçüncü ve en önemli aşaması kırsal turizmi desteklemek olacak. Biliyorsunuz insanlar artık şehir hayatından sıkılmış durumda. Doğayla bütünleşmek istiyorlar. Doğaya gelmek istiyorlar. Biz de böyle ortamlar sağlayarak buraya iç ve dış turizmi çekmeyi hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Herkes merakla projenin hayata geçirilmesini bekliyor"

Kendisinin bu işe başladığı anda çevre ve kendi köyünden bir çok kadının da heveslendiğini dile getiren Saler, "Bir çok kadın eşine 'ben de bu işi yapmak istiyorum' dedi. Herkes merakla bu projemizin hayata geçirilmesini bekliyor. Güller ve lavantalarımızın üretim aşaması çok başarılı olursa bölgede bu işi genişletecek olan kadınlarımız olacaktır. Kadınlarımız hemen hemen her gün telefonla arayıp projenin hangi aşamada olduğunu soruyorlar. Yağlık gül ve lavanta yetiştiriciliğine genelde genç kız ve kadınlarımız daha çok merak sardı. Bunun birde kırsal kalkınma ayağı olduğu için insanlar bahçemizi gelip görmek istiyorlar. Burada ilk kez hayata geçirdiğimiz faaliyetimizden faydalanmak istiyorlar. Bütün kadınlarımıza bu işe yönelmelerini gönülden talep ediyorum. Çünkü, insanın doğayla iç içe olması insana çok daha huzur veriyor" diye konuştu.

6 aydır yürüttükleri proje kapsamında kendilerine kuma kurum ve kuruşlarının büyük destek verdiğine de değinen Saler, Gül ve Lavanta üretiminin bölgede yaygınlaşması için de ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Girişimci Mücella Saler'e yağlık gül ve lavanta ekimine yardımcı olduklarını belirten Çemişgezek Ziraat Odası Başkanı İsmet Aksakal ise gül ve lavantanın Tunceli'de üretim amaçlı olarak ilk kez dikildiğini vurguladı.