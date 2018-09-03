Gri listedeki MLKP’li terörist öldürüldü

Gerçek’in gri listede 300 bin liralık ödülle arandığı bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “27 Ağustos 2018 Tarihinde TunceliOvacık Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan hava destekli operasyon kapsamında; 1 MLKP terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin Terör Arananlar Gri Listede (300 bin) TL bulunan Baran Dersim kod adlı İrfan Gerçek olduğu tespit edilmiştir"denildi.