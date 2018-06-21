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21 Haziran 2018 10:16

Hozat güneş enerjisiyle aydınlanacak

Tunceli’nin Hozat ilçesinde sokak aydınlatmaları başta olmak üzere belediye ve su depolarının elektrik ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanması için çalışmalara başladı.

Hozat güneş enerjisiyle aydınlanacak

21 Haziran 2018 10:16


Hozat Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansına (FKA) “Hozat Belediyesi Kendi Enerjisini Üretiyor” projesini sundu. Kabul edilen projeyle birlikte güneş enerjisi sağlayacak panellerin kurulumu yapılmaya başlandı.


Proje ihalesinin yapılarak yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandığını belirten Belediye Başkanı Celaleddin Polat, “Çalışmaların ilk etabında Yeni Mahalle’de bulunan su depolarına enerji sağlayacak güneş panellerinin kurulumu yapılmaya başlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor"dedi.


Projenin hayata geçirilmesi ile belediyeye büyük yük olan elektrik faturalarından kurtulacaklarını aktaran Polat;"Yenilenebilir güneş enerjisi ile elektrik ücreti, dağıtım firmasına ödenen ücret ve diğer tüm gider kalemleri artık tarihe karışacak. Yaklaşık yüzde 80 kar elde edilen maddi birikim, ilçemizin güzelleşmesi adına yapılacak diğer projelere ayrılacak"diye bilgi verdi.




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