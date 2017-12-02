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02 Aralık 2017 13:57

Hozat’ta, Yenidoğdu köyünün yol sorunu çözüldü

Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Yenidoğdu köyünün yol sorunu çözüldü.

Hozat’ta, Yenidoğdu köyünün yol sorunu çözüldü

02 Aralık 2017 13:57


Yenidoğdu köyünde yaşayan kadınlar, köylerinin yollunun yapılması için Kaymakam Hüseyin Çam’dan talepte bulundu. Kaymakam Çam’da verdiği talimatla köy yolunun kısa sürede yapılmasını sağladı.


7 hanelik Yenidoğdu köyünün yol probleminin çözüldüğünü aktaran Kayakam Hüseyin Çam, "Uzun süredir yol problemi yaşayan köylülerimizin sorunlarını ortadan kaldırmak için hemen çalışmalara başladık ve vatandaşlarımızın sorunlarını çözdük. 2017 çalışma sezonu içerisinde çalışma programına aldığımız tüm köylerimizin yolları tamamlandı. Mevsim şartları nedeniyle çalışmalarımıza ara vermek zorunda kaldık"dedi.


2018 sezonunda da vatandaşlarımızın huzur ve refahı için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini aktaran Kaymakam Çam’ı, yolları yapılan köy sakinleri ziyaret ederek teşekkür etti.




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