Huzurun geldiği Tunceli'de Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası

Türkiye'de ilk defa yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası Tunceli'de renkli görüntülerle başladı.

Tunceli Valiliği ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve ilk defa yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası başladı. 35'i yamaç paraşütçü toplam 80 sporcu ve teknik heyetin yer aldığı şampiyona büyük ilgi gördü. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edilen şampiyona renkli görüntülere sahne oldu. 2 gün sürecek olan şampiyona öncesi kortej yürüyüşünün ardından açılış programı yapıldı. Açılışta Munzur Nehrinde fly board gösterisi beğeniyle izlendi. Daha sonra tandem ve akrobasi uçuşları gerçekleştirildi.

Göreve gelmesinin üzerinden 15 ay geçtiğini belirten Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Bu süre içerisinde yıllardır konuşulan fakat bir türlü yapılmayan belediye işleri kısa sürede bitirildi. Burada istihdamdan, kıyı düzenleme çalışmalarına kadar, hayvan barınağından kent meydanına kadar, 200 bin metrekare peyzaj çalışmasına kadar, hatıra ormanından, 14 kilometrelik yürüyüş yollarına kadar çok iş yaptık. Yapılan bu çalışmalarda bize destek veren başta Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Tunceli artık eski Tunceli değil. Kahraman güvenlik güçlerimiz harika işler yaptı. Tunceli artık huzur şehri. Biz istiyoruz ki Tunceli'ye gelen misafirlerimiz ilimizin 7 ilçesi, doğal güzellikleri, yöresel tatları, bin 600 bitki çeşidi, 293 endemik bitkisi, ulu kale dutu, balı, sarımsağı ile gündeme gelsin. Kışın Ovacık'ta kayak yapsın, bahar da ise Munzur'da rafting yapılsın" dedi .

"Türkiye'de ilk kez akrobasi şampiyonası yapılıyor"

Bugünün kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Vali Sonel, "Bugün bizim için önemli bir gün. Tunceli'de ilk kez rafting şampiyonası yapılmıştı. 500'e yakın sporcuyu ve heyeti ağırlamıştık. Çok da güzel olmuştu. İnşallah seneye dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Bunun için girişimlerimiz var. Bugün önemli. Türkiye'de ilk kez akrobasi şampiyonası yapılıyor. Bu da ilimize kısmet oldu. Tunceli, turizmi, doğal güzellikleri, eğitimi, misafirperverliği ile güzel bir şekilde anılmaya başlandı. Biz bu yaz bunu yaşadık gece 1'lere kadar vatandaşlarımız dışarıdaydı. Hala akşamları cıvıl cıvıl. Tunceli adete bir butik şehir. Türkiye'nin İsviçre'sidir. Eminim dışarıdan gelen misafirlerimiz Tunceli'yi gördüğü zaman bize hak veriyorlar. Biz Tunceli'yi böyle bilmiyorduk diyorlar. Artık Tunceli huzur şehri" diye konuştu.

"Güzellikleri görmek ve değerini bilmek lazım"

Tunceli'deki gençlerin milli sporcu olduğunu dile getiren Sonel, "4 tane gencimiz rafting milli takıma seçildi. İnşallah bunların devam gelecek. Gelsinler Tunceli'yi görsünler. Munzur'unu, Pülümür Nehrini ve güzelliklerini görsünler. Buranın yöresel tatlarına baksınlar. Bizlerin gönül elçisi olsunlar. Tunceli vatanımızın en güzel kentlerinden bir tanesidir. Devletimizin şefkatini, sıcaklığını yöre insanımıza göstermeye devam edeceğiz. Yıllardır yapılmayanların faaliyete geçirilmesi de bunun göstergesidir. Belediyeyi aldığımız bizim bulduğumu para 13 milyon ve borç 15 milyondu. 1 yıl içerisinde gerçekleşen iş 583 milyon. Şu an belediyede gelir de var para da var. Allah'a şükür en borçsuz belediyelerden ilk 3'e giriyoruz. Bu yapılan güzellikleri görmek ve değerini bilmek lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Nazım Arslan'da şampiyona hakkında bilgi verdi.

Bugün akşama kadar devam edecek şampiyona da yarında ikili ve akrobasi uçuşları gerçekleştirilecek.