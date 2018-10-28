İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin 2 askerin şehit olduğu bölgeye gitti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye geldi.Bakan Yardımcısı Ersoy, ilk olarak beraberinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile iki jandarma personelimizin şehit olduğu, Nazımiye ilçesi Sarıyayla Köyü Sarıbudak mezrası kırsalındaki 2 bin 300 rakımlı dağlık alana giderek incelemede bulundu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, incelemelerin ardından beraberindekilerle daha önce görev yaptığı Nazımiye ilçesine giderek, Kaymakamlığı ziyaret etti.

Ardından Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, Vali Sonel ile makamında bir süre görüşüp, ilde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alıp, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy,beraberindekilerle 2.Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda jandarma özel harekat timleriyle bir araya geldi.

"2 kahramanımızı şehit verdik, acımız büyük"

Burada JÖH'lere hitap eden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Tunceli bölgesinde son aylarda tarihimizde görülmemiş bir başarıya imza atıldı. Terör örgütünün hainlerine vatanımızın, milletimizin malının, canının ve namusunun düşmanlarına ve bu düşmanlığını onlar üzerinden kullananların maşalarına tarihte hiç görülmemiş şekilde dersler verdiniz. Kendilerine, bu coğrafyanın dağlarını, mağaralarını yuva yapmış alçaklar, bugün sizlerin mücadelesi ve gücü sayesinde kafalarını inlerinden çıkaramaz hale geldiler. Devletimizin, milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın teşekkürlerini sunmak için aranıza geldik. Hepinizden Allah razı olsun. Bu çetin coğrafyada, böyle bir mücadele verilirken şehitlerimiz ve gazilerimiz oluyor. Bu kahramanlarımızı her zaman minnetle yad ediyoruz. Nazımiye kırsalda yapılan faaliyetle 2 kahramanımızı şehit verdik. Acımız büyük. Ancak, milletimizin kanını emen bu hainlere tarihte olmadığı kadar güzel bir üstünlük yakalamışken, bir tek terörist bile kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir"dedi.

“Dağdaki teröristin dörtte üçünü etkisiz hale getirdik"

Ardından konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise Cumhurbaşkanının emir ve direktifleriyle, tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelenin sürdürüleceğini söyledi. Terörle mücadelenin milli bir dava olduğuna dikkat çeken Orgeneral Çetin, "Terörle mücadele güvenlik kuvvetlerimizin Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleriyle tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam ettirecekleri bir davadır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanlarımız 80 milyon milletimiz, bütün kurum ve kuruluşlarımız bu konuda bize büyük destek vermektedirler. Halkımızın desteği ve hayır duaları ile güvenlik kuvvetlerimizin etkili operasyonları ile bu mücadele kısa bir süre içerisinde bitecektir. Şu anda dağdaki terörist sayısının dörtte üçünü etkisiz hale getirdik. Şu anda ülke genelinde 700'ün altında terörist var dağlarda. Bunların tamamını tek bir terörist kalmayıncaya kadar temizleyeceğiz. Ölmek var dönmek yok. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. 2 gün önce 2 kardeşimiz bu bayrak için şehit oldular. Hepimizin canı ve kanı bu bayrak için feda olsun” ifadelerini kullandı.