İlk defa bir Diyanet İşleri Başkanı Tunceli'ye geldi, cuma namazını kıldırdı.

Tunceli'de hutbeye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam'ın olduğu yerlerde emniyet olması gerekiyor. Çünkü mümin kendinden emin olan insan demektir. 640'lı yıllarda efendimiz Aleyhissalatu Vesselamın vefatından sonra Diyarbakır'dan, Bitlis'den, Hakkari'den, Şırnak'tan ve Tunceli'den İslam yayılmaya başladı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programları kapsamında Tunceli'ye geldi. Erbaş, Tunceli'de ilk önce Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Vali Sonel, kentte yapılan çalışmalarla ilgili Erbaş'a slayt eşliğinde bilgi verdi.

Vali Sonel'i kentte çok güzel intiba bıraktığı için kutlayan Prof.Dr. Erbaş, “Tunceli'ye ekibiniz ile birlikte hizmet ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere ve tüm Tuncelili kardeşlerimize selamları var. İnşallah elbirliği ile kardeşlerimize hem din hem de nitelikli konularda hizmet ederiz bizde mutlu oluruz onlarda”dedi.

Tunceli'de Diyanet İşleri Başkanı ve ekibini görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Tuncay Sonel ise “Yaklaşık 16 aydır Tunceli Valiliği ve Belediye başkanlığı görevini yapmaktayız. Bu süre içerisin de başta Cumhurbaşkanımızın çok büyük destekleri var. Sizlerin de destekleriyle yörede bir değişim gerçekleşti. Tunceli artık bir huzur şehri. Çok güzel işler çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır'dan, Bitlis'ten, Hakkari'den, Şırnak'tan ve Tunceli'den İslam yayılmaya başladı

Ardından Merkez Paşalar Camiine geçen Prof.Dr. Erbaş, hutbeye çıktı.

Erbaş hutbede,"Okuduğum bu ayet Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a son inen ayetlerdendir. Efendimiz buyuruyor ki bugün sizin dininizi tamamladım ve üzerinizdeki nimetimi de kemale erdirdim. Din olarak sizlere İslam'ı verdim ondan razı oldum. Bir Müslümana en büyük nimet ne diye sorulduğun da verdiği cevap benim Müslüman olmamdır. Bunu Kur'an'dan biz öğreniyoruz.Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın ölümünden 10 yıl geçtikten sonra İslam emniyeti getirmek için yayılmıştır. İslam'ın olduğu yerlerde emniyet olması gerekiyor. Çünkü mümin kendinden emin olan insan demektir. 640'lı yıllarda efendimiz Aleyhissalatu Vesselamın vefatından sonra Diyarbakır'dan, Bitlis'den, Hakkari'den, Şırnak'tan ve Tunceli'den İslam yayılmaya başladı" diye konuştu.