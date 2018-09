İlk öğretim haftasında Vali Sonel, öğrencilerle okul açtı

Tunceli'de eğitim öğretim yılı nedeniyle düzenlenen program sonrası Vali Tuncay Sonel, öğrencilerle birlikte yeni hizmete giren 16 derslikli okulun açılışını yaptı.

Tunceli'de 2018-2019 eğitim öğretim yılı, yeni tamamlanan 16 derslikli Sarı Saltuk İlkokulu'nda düzenlenen törenle kutlanırken, okulun açılışı da gerçekleştirildi. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu yaptığı konuşmada, “Eğitimde örnek bir il olarak yerini koruyan Tunceli için eğitim konusunda her yıl olduğu gibi bu yıl da üzerimize düşeni yapmak için karşınızdayız. Eğitim, bir ülkenin geleceğidir. Eğitimli insan arttıkça ülkenin gelişmişlik düzeyi de artar” dedi.

"Biz ulaştırılan bütün istekleri yerine getirdik"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ise , “14 aydır hem valilik hem de belediye başkanlığı görevini ekip çalışmasıyla yürütmeye çalışıyoruz. Geldiğimizden beri başta eğitim olmak üzere istihdam ve yapılan çeşitli işlerle çok mesafe alındı. Tunceli'de yaptığımız işlerde bize her türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Güvenlik güçlerimiz kahramanca işler çıkartınca, bizler de hep beraber devletimizin şefkatini ve merhametini yöre insanımıza gösterince huzur geliyor. Huzur gelince de Tunceli bir başka güzel oluyor. Geçen yıl her Pazartesi arkadaşlarımızla okulları geziyorduk. Hem çocuklarımızı hem öğretmenlerimizi dinledik. Yeri geldi çocuklarımızla mahallelerde karşılaştık, yeri geldi evlerine misafir olduk. Sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil yılın her günü yetim öksüz evlatlarımızdan engeli olan vatandaşlarımıza kadar, şehit ailelerimizden gazilerimize kadar, yaşlılarımıza kadar herkese ulaşmaya çalıştık. Hem valiliğin hem de belediyenin kapıları sizlere açık. İmkanlar ölçüsünde bize ulaştırılan bütün istekleri yerine getirdik” diye konuştu.

"Tunceli eğitimde örnek bir marka"

Önceliklerinin her zaman eğitim olduğunu aktaran Vali Sonel;" Tunceli, eğitim öğretimde bir marka. Bunu sağlayan eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve öğrencilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan ailelerine teşekkür ediyorum. Eğitimle ilgili geldiğimizden beri neler yaptıysak daha fazlasını yapmaya çalışacağız. İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle bin 334 öğrencimiz Türkiye'nin çeşitli illerini gezdiler, İçişleri Bakanımızla kahvaltı yapma imkanı buldular. Lise son sınıf öğrencilerimiz İstanbul ve İzmir'de üniversiteleri gezmeye gittiler. Bu yıl da 11. sınıftan 12. sınıfa geçen gençlerimizi üniversiteleri gezmeye göndereceğiz. Aynı zamanda üniversitelerde okuyan Tuncelili gençlerimize yardımlarımız devam edecek. Munzur Üniversitesi'nde okumak için dışarıdan gelen öğrencilerimize yemek desteğimiz de sürecek”ifadelerini kullandı.

"Sizler bizler için çok önemlisiniz"

Valilik ve belediye olarak hazırladıkları her projeye çocukları da dahil etmeye çalıştıklarına dikkat çeken Sonel,"Geçen yıl okulları gezdiğimizde ‘Vali Amca hayvan barınağı yapar mısın' demiştiniz. Türkiye'nin en modern, en güzel, en işlevsel barınağı da bitirildi. Öğretmenleriniz ara sıra sizi oraya götürsün. Sizler için 200 bin metre kare peyzaj alanı yaptık. Lunapark yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilimize 7 tane halı saha katkısı oldu. Yani hoşça vakit geçireceğiniz anlarlar yapıyoruz. Sizler bizim için çok önemlisiniz”diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Sarı Saltuk İlkokulu öğrencileri İlköğretim Haftası konulu şiirler okuyup, şarkılar seslendirdi.

Tören sonrası Vali Sonel, 4 milyona mal olan ve 30 öğretmen ile 316 öğrencinin eğitim öğretime başladığı 16 derslikli Sarı Saltuk İlkokulu'nun yeni binasının açılışını öğrencilerle gerçekleştirdi.