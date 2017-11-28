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28 Kasım 2017 11:12

İşte öldürülen o 4 terörist

Tunceli’de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sonucu öldürülen 4 teröristin kimliği belli oldu.

İşte öldürülen o 4 terörist

28 Kasım 2017 11:12

O teröristlerin bölgede yol kesen grup olduğu da ortaya çıktı.


Dün Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma ve Polis Özel Harekat Timleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan timler, 2’si kadın 4 teröristi ölü olarak ele geçirdi. Teröristlerden ve bir sığınaktan 21 adet kalaşnikof ile 1 adet roket atar ele geçirildi.



Öldürülen teröristlerin kimlikleri belli oldu


Operasyonda öldürülen teröristlerden birinin terör örgütü PKK’nın sözde Dersim saha sorumlusu "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş olduğu, diğerlerinin "Mazlum Amed" kod adlı Mazlum Kaymaz, "Sorhin Botan" kod adlı Mukadder Bilen ve "Sarya Gever" kod adlı Özlem Çiftçi olduğu ortaya çıktı. Tunceli Valiliği, teröristlerden Sarıtaş’ın İçişleri Bakanlığının terör aranan listesinde 600 bin TL ödüllü turuncu listede yer aldığını da bildirmişti.


Pülümür kırsalında ölü olarak ele geçirilen 4 teröristin bölgede bir çok yol kesme ve eyleme katıldığının tespit edildiği ortaya çıktı.




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