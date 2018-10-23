İÜ Rektörü Ak, Vali Sonel'le bir araya geldi

Dr. Mahmut Ak, Tunceli Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'le bir araya geldi.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve beraberindekiler, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Mezun olduğu üniversitenin Rektörü olan Prof.Dr. Ak ile uzun süre sohbet eden Vali Sonel, onlara kentti gezdirdi. Mameki Köprüsü, Mavi Köprü kıyı düzenleme çalışmaları, Millet Bahçesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Kent Meydanı, Yeraltı Çarşısı gibi son bir yılda yapılan çalışmaları yerinde gören Rektör Ak ile beraberindekiler daha sonra tekne turuna katıldı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu belirten Vali Sonel, “Mezunu olduğum İstanbul Üniversitemizin Kıymetli Rektörünün Tunceli ziyareti bizleri mutlu etmiştir. Özellikle kıymetli Rektör Hocamıza İstanbul'da Üniversite Gezisi için giden yüzlerce lise son öğrencimize göstermiş oldukları misafirperverlik ve katkıları için ayrıca teşekkür ederiz. Ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak hocamıza ve heyetine bu anlamlı ve önemli ziyaretleri için teşekkür ederiz” dedi.