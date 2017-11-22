Jandarmanın dikkati faciayı engelledi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca icra edilen operasyon kapsamında, Tunceli-Pülümür karayolu üzerinde Uzuntarla köyü mevkiinde uzaktan kumandalı patlatılmaya hazır 50 kilogram alüminyum tozu ile güçlendirilmiş amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP bulunduğu yerde imha edilmiştir" denildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü de aktardı.