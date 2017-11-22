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22 Kasım 2017 18:58

Jandarmanın dikkati faciayı engelledi

TUNCELİ (İHA) – Tunceli’de jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde Pülümür karayoluna tuzaklanan güçlendirilmiş 50 kilogramlık uzaktan kumandalı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Jandarmanın dikkati faciayı engelledi

22 Kasım 2017 18:58


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca icra edilen operasyon kapsamında, Tunceli-Pülümür karayolu üzerinde Uzuntarla köyü mevkiinde uzaktan kumandalı patlatılmaya hazır 50 kilogram alüminyum tozu ile güçlendirilmiş amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP bulunduğu yerde imha edilmiştir" denildi.


Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü de aktardı.




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